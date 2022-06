Amministrative: Letta, 'risultato rafforza governo, agire su inflazione' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Questo voto aiuta a rendere più forte il governo e a rendere più forte l'agenda sociale del governo che è quello su cui noi ci impegneremo. Perchè l'inflazione sta diventando sempre più alta e colpisce soprattuto le famiglie più deboli e bisogna intervenire sui salari". Così Enrico Letta al Tg3. "L'inflazione morde la capacità di acquisto della famiglie, occorre abbassare le tasse sul lavoro e combattere la precarietà. Questo è fondamentale a partire dai giovani ma riguarda tutti". Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Questo voto aiuta a rendere più forte ile a rendere più forte l'agenda sociale delche è quello su cui noi ci impegneremo. Perchè l'sta diventando sempre più alta e colpisce soprattuto le famiglie più deboli e bisogna intervenire sui salari". Così Enricoal Tg3. "L'morde la capacità di acquisto della famiglie, occorre abbassare le tasse sul lavoro e combattere la precarietà. Questo è fondamentale a partire dai giovani ma riguarda tutti".

