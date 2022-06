Amministrative | Letta | ' centrodestra perde male'

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Ildovunque anche perché ha fatto in alcuni casi delle scelte incredibili. In alcuni posti ilha scelto come proprio candidato un fuoriuscito del centrosinistra e per me questa è la scelta peggiore che si possa fare. Quei candidati hanno perso, penso al risultato clamoroso di Catanzaro e penso che anche questo sia il segno della linearità che vuol dire che si lavora con coerenza e questo alla fine paga". Così il segretario del Pd, Enrico

Pubblicità

sole24ore : ?? Affluenza in calo. Letta: verso una grande vittoria Pd e del centrosinistra #ballottaggi #amministrative #Italia… - LocalPage3 : Amministrative 2022, Letta: 'Risultato straordinario' - telodogratis : Amministrative 2022, Letta: “Risultato straordinario” - TV7Benevento : Amministrative: Letta, 'ironie su campo largo stasera rivoltate contro chi le ha fatte' - - TV7Benevento : Amministrative: Letta, 'Pd vince grazie a linearità e serietà' - -

: "Pd primo partito d'Italia". Meloni: 'FdI è la forza traino del centrodestra'. Conte: "Dati ... in conferenza stampa in via Bellerio a Milano commentando il risultato dellee ...L'obiettivo minimo di confermare la storica tenuta di Forza Italia alleè stato ... Abasta vincere in almeno 5 delle 7 città capoluogo in cui il centrosinistra si presenta in ...Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Il Pd ha "tessuto il filo del campo largo. Il campo largo è stato oggetto di prese in giro e le prese in giro in questo momento si sono rivoltate contro chi le faceva perch ...Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Alla fine paga la linearità e la serietà: il Pd vince, il centrosinistra vince perchè la serietà, la responsabilità, la linearità sono più importanti di qualunque altra co ...