(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Peril Pd non ha vinto?unolaè fardi non aver perso, perchè poi non fa nemmeno l'analisi della sconfitta. Noi abbiamo subito sconfitte tante volte e troppo spesso non abbiamo analizzato la nostra sconfitta. Adesso è andata male a loro e laper loro fardi". Così Enricoal Tg1.

Pubblicità

fattoquotidiano : Amministrative, Letta: “Vince strategia del campo largo, serietà e linearità. Da domani pensiamo alle politiche del… - Adnkronos : #Comunali 2022, il trionfo di #Letta che ora guarda alle politiche. - TV7Benevento : Amministrative: Letta a Meloni, 'quando si perde cosa peggiore da fare è far finta di niente' -… - BrunoZariati : RT @fernandocazzato: Amministrative, Letta: 'Vince strategia del campo largo, serietà e linearità' ?@repubblica? - fernandocazzato : Amministrative, Letta: 'Vince strategia del campo largo, serietà e linearità' ?@repubblica? -

'Sarebbe estremamente azzardato dire che dopo questeil Centrosinistra ha già vinto ... D'accordo sul fatto che non si possa assolutamente dare per certa la vittoria die del ...Così Enricoal Tg3.Noi abbiamo subito sconfitte tante volte e troppo spesso non abbiamo analizzato la nostra sconfitta. Adesso è andata male a loro e la cosa peggiore per loro far finta di niente”. Così Enrico Letta al ...Milano, 27 giu. (askanews) - Enrico Letta, leader del Pd, esclude che l'esito del voto delle amministrative possa creare fibrillazioni nel governo. "Anzi penso che questo voto aiuti a rendere più ...