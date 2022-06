Amministrative | il trionfo di Letta | ' da domani al lavoro per vincere politiche 2023' **

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Ad ottobre era andata bene, a giugno ancora meglio. Nell'ultima tornata elettorale prima delledel, Enricoe il Pd portano a casa una vittoria oltre le aspettative. Le amministrative segnano la conquista di città come Verona, Alessandria, Piacenza strappate al centrodestra. E poi Parma, Catanzaro, Cuneo, Carrara. Un ultimo test positivo prima di iniziare il percorso di un anno che porta allecon le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, il responsabile Enti Locali Francesco Boccia arriva, sorridente, in sala stampa al Nazareno poco dopo mezzanotte nella bollente nottata romana. "Un risultato straordinario che ci soddisfa pienamente. Un risultato che è ancora più importante se si va a vedere nel merito: noi rovesciamo molto ...

PortoFedora : Il trionfo di cui ciancia Letta, si traduce in pochezza: l'affluenza è del 42%, di questi ha votato sx una media de… - GBB75 : Più che il trionfo del centrosinistra, mi pare il funerale del centrodestra, capace di suicidio politico come nessuno. #Amministrative -

... la conquista della maggioranza nell'Assemblea nazionale, per Marine le Pen , è stato un. In Italia, la scorsa settimana, al voto per lesi è recato il 54,73 per cento ......divisione interna che diventa scissione proprio a ridosso di risultati elettorali (... È dunque ildi Luigi Di Maio la presa d'atto che non si può andare avanti insieme Anche qui ... Risultati ballottaggi Elezioni Comunali 2022/ Diretta sindaci eletti: trionfo del Csx Il nuovo sindaco di Crema esulta: «Un’emozione super. Grazie ai cittadini e ai sostenitori. Bonaldi mi ha insegnato tanto, da lei vorrei ereditare l’eccezionale tenacia» ...Roma, 27 giu. (Adnkronos) - "Alla fine paga la linearità e la serietà: il Pd vince, il centrosinistra vince perchè la serietà, la responsabilità, la linearità sono più importanti di ...