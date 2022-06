(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Ad ottobre era andata bene, a giugno ancora meglio. Nell’ultima tornata elettorale prima delledel 2023, Enricoe il Pd portano a casa una vittoria oltre le aspettative. Lesegnano la conquista di città come Verona, Alessandria, Piacenza strappate al centrodestra. E poi Parma, Catanzaro, Cuneo, Carrara. Un ultimo test positivo prima di iniziare il percorso di un anno che portacon le capogruppo Simona Malpezzi e Debora Serracchiani, il responsabile Enti Locali Francesco Boccia arriva, sorridente, in sala stampa al Nazareno poco dopo mezzanotte nella bollente nottata romana. “Un risultato straordinario che ci soddisfa pienamente. Un risultato che è ancora più importante se si va a vedere nel merito: noi rovesciamo ...

... la conquista della maggioranza nell'Assemblea nazionale, per Marine le Pen , è stato un. In Italia, la scorsa settimana, al voto per lesi è recato il 54,73 per cento ......divisione interna che diventa scissione proprio a ridosso di risultati elettorali (... È dunque ildi Luigi Di Maio la presa d'atto che non si può andare avanti insieme Anche qui ... Amministrative, il trionfo di Letta che ora guarda alle politiche Le amministrative segnano la conquista di città come Verona, Alessandria, Piacenza strappate al centrodestra. E poi Parma, Catanzaro, Cuneo, Carrara. Un ultimo test positivo prima di iniziare il ...Roma, 27 giu. (Adnkronos) - Ad ottobre era andata bene, a giugno ancora meglio. Nell'ultima tornata elettorale prima delle politiche del 2023, Enrico Letta e il Pd portano a casa una vittoria ...