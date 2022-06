Amministrative | Fratoianni | ' si vince al centro? Renzi pensi a principi sauditi'

(Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Per'basta chiacchiere, sial'. Con il suo solito tono sprezzante che non ammette ne' repliche ne confronti con la realtà". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “Invece di consigliare la politica italiana - prosegue il leader di SI - dato i disastri che ha combinato, continui a consigliare i suoi amicidell'Arabia Saudita. I progressisti italiani gliene saranno grati assai. Ps:prima di ironizzare sui risultati delsinistra a Sesto San Giovanni - conclude- farebbe bene a capire perchè il suo partito ha preso poco più di 800 voti…”.

