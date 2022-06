Amministrative. Ecco come il ‘campo largo’ ha vinto i ballottaggi (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – L’’elettorato di centrodestra subisce perdite verso il non-voto più consistenti di quelle del centrosinistra. Una parte notevole di chi nel 2019 alle europee aveva votato M5s si disperde nel non-voto. E al Sud più frequente è il passaggio di campo dal centrodestra al centrosinistra. Queste alcune indicazioni dell’analisi dell’Istituto Cattaneo sui ballottaggi di ieri dal titolo ‘come il ‘campo largo’ ha vinto i ballottaggi nelle città più grandi’. Sono state prese in esame 4 città al voto: Monza, Alessandria, Parma e Catanzaro. Due i motivi alla base delle vittoria del centrosinistra. Il primo è che “i successi (più evidenti) del centrosinistra sembrano determinati dalla circostanza che in diverse città di dimensioni medio-grandi le diverse componenti di quell’area ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – L’’elettorato di centrodestra subisce perdite verso il non-voto più consistenti di quelle del centrosinistra. Una parte notevole di chi nel 2019 alle europee aveva votato M5s si disperde nel non-voto. E al Sud più frequente è il passaggio di campo dal centrodestra al centrosinistra. Queste alcune indicazioni dell’analisi dell’Istituto Cattaneo suidi ieri dal titolo ‘ilhanelle città più grandi’. Sono state prese in esame 4 città al voto: Monza, Alessandria, Parma e Catanzaro. Due i motivi alla base delle vittoria del centrosinistra. Il primo è che “i successi (più evidenti) del centrosinistra sembrano determinati dalla circostanza che in diverse città di dimensioni medio-grandi le diverse componenti di quell’area ...

