Amministrative: Boccia, 'successo pieno centrosinistra' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti". Così Francesco Boccia ai giornalisti al Nazareno. "Solo due capoluoghi al ballottaggio stasera erano amministrati dal centrosinistra. Vittorie importanti a Verona, Piacenza, Parma, la vittoria molto bella di Catanzaro, Alessandria, Cuneo. Il centrosinistro unita e largo vince sicuramente in 6 città e altre due" sono ancora in bilico, ovvero Monza e Lucca. "Per il centrosinistra è un successo pieno. Aver unito il centrosinistra ha consentito di allargare il campo e questo ha consentito di aumentare il numero delle città che amministriamo. Ora aspettiamo tutti i risultati di tutte le città al ballottaggio. Abbiamo superato abbondantemente i risultati che auspicavamo. Nel 2017 avevamo vinto complessivamente in 44 città, siamo già ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti". Così Francescoai giornalisti al Nazareno. "Solo due capoluoghi al ballottaggio stasera erano amministrati dal. Vittorie importanti a Verona, Piacenza, Parma, la vittoria molto bella di Catanzaro, Alessandria, Cuneo. Il centrosinistro unita e largo vince sicuramente in 6 città e altre due" sono ancora in bilico, ovvero Monza e Lucca. "Per ilè un. Aver unito ilha consentito di allargare il campo e questo ha consentito di aumentare il numero delle città che amministriamo. Ora aspettiamo tutti i risultati di tutte le città al ballottaggio. Abbiamo superato abbondantemente i risultati che auspicavamo. Nel 2017 avevamo vinto complessivamente in 44 città, siamo già ...

