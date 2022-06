Amministrative: Boccia, 'successo pieno centrosinistra' (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti". Così Francesco Boccia ai giornalisti al Nazareno. "Solo due capoluoghi al ballottaggio stasera erano amministrati dal centrosinistra. Vittorie importanti a Verona, Piacenza, Parma, la vittoria molto bella di Catanzaro, Alessandria, Cuneo. Il centrosinistro unita e largo vince sicuramente in 6 città e altre due" sono ancora in bilico, ovvero Monza e Lucca. "Per il centrosinistra è un successo pieno. Aver unito il centrosinistra ha consentito di allargare il campo e questo ha consentito di aumentare il numero delle città che amministriamo. Ora aspettiamo tutti i risultati di tutte le città al ballottaggio. Abbiamo superato abbondantemente i risultati che auspicavamo. Nel 2017 avevamo vinto complessivamente in 44 città, siamo già ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 giugno 2022) Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "Siamo molto soddisfatti". Così Francescoai giornalisti al Nazareno. "Solo due capoluoghi al ballottaggio stasera erano amministrati dal. Vittorie importanti a Verona, Piacenza, Parma, la vittoria molto bella di Catanzaro, Alessandria, Cuneo. Il centrosinistro unita e largo vince sicuramente in 6 città e altre due" sono ancora in bilico, ovvero Monza e Lucca. "Per ilè un. Aver unito ilha consentito di allargare il campo e questo ha consentito di aumentare il numero delle città che amministriamo. Ora aspettiamo tutti i risultati di tutte le città al ballottaggio. Abbiamo superato abbondantemente i risultati che auspicavamo. Nel 2017 avevamo vinto complessivamente in 44 città, siamo già ...

Amministrative 2022: le sfide più attese dei ballottaggi Una scelta che ha irritato e non poco il dem Francesco Boccia, responsabile di regioni ed enti ... ma anche disposto ad appoggiare la peggior coalizione di destra delle amministrative al secondo turno. ... TORNA LA FESTA DELL'UNITA'. A PUTIGNANO DAL 29 GIUGNO AL 3 LUGLIO ... a un anno esatto dalla prova delle elezioni amministrative del 2023, obiettivo fondamentale della ... Francesco Boccia (Responsabile enti Locali segreteria nazionale PD); Luca Salvetti (Sindaco di ...