Amici 22, non solo Chiara Ferragni: Maria De Filippi ha convinto anche un cantante famosissimo (Di lunedì 27 giugno 2022) Molte sono le indiscrezioni che ci accompagneranno in questa pausa estiva dei programmi più amati della televisione. Se da un lato scopriamo quali saranno i concorrenti e gli opinionisti del Grande Fratello Vip 7, arrivano anche le prime notizie sulla nuova edizione di Amici 22. Amici 21 è stata una delle edizioni più avvincenti e polemiche del talenti di Maria De Filippi. Scontro tra professori, scontri tra allievi, ma anche tante dolcissime storie d'amore tra i partecipanti e bellissime notizie. Insomma, un'edizione davvero con i fiocchi. Riuscirà Maria De Filippi a ripetere l'esperienza? Da quello che trapela la risposta è assolutamente sì. Amici 22, fuori Anna Pettinelli dentro Michele Bravi La prima novità del talent di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 giugno 2022) Molte sono le indiscrezioni che ci accompagneranno in questa pausa estiva dei programmi più amati della televisione. Se da un lato scopriamo quali saranno i concorrenti e gli opinionisti del Grande Fratello Vip 7, arrivanole prime notizie sulla nuova edizione di22.21 è stata una delle edizioni più avvincenti e polemiche del talenti diDe. Scontro tra professori, scontri tra allievi, matante dolcissime storie d'amore tra i partecipanti e bellissime notizie. Insomma, un'edizione davvero con i fiocchi. RiusciràDea ripetere l'esperienza? Da quello che trapela la risposta è assolutamente sì.22, fuori Anna Pettinelli dentro Michele Bravi La prima novità del talent di ...

Pubblicità

teatrolafenice : No, Claudio, non è finita qui. Un istante dalla Sinfonia 'Dal nuovo mondo' di Dvorák che interpreta Lui sul podio d… - BarbascuraX : Comunque amici e amiche, io non è che voglio essere monotematico, ma “la siccità più grave degli ultimi 70 anni”, “… - marcocc : Questa email è una trappola. Ci segnala un pacco trattenuto, invitandoci a cliccare per confermare il nostro indiri… - LuckyGianni : RT @nonvedogioie: I veneti son troppo simpatici, non c'è un cazzo da fare Siete troppo allegri e mi mettete il sorriso Voglio amici veneti - Frances20665381 : RT @ChiodiDonatella: Amici del #centrodestra, il colpevole non è il #maggiordomo. Almeno evitiamo di arrampicarci sugli specchi. Così non v… -