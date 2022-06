Amber Heard e Johnny Depp: la notizia che lascia tutti senza parole (Di lunedì 27 giugno 2022) ; riguarda il processo per diffamazione vinto dall’attore. Dieci milioni di dollari. È questa la cifra che Amber Heard dovrà dare all’ex marito Johnny Depp, che ha vinto il processo di diffamazione contro l’attrice. Una cifra enorme, che, secondo quanto rivelato dalla sua avvocatessa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 27 giugno 2022) ; riguarda il processo per diffamazione vinto dall’attore. Dieci milioni di dollari. È questa la cifra chedovrà dare all’ex marito, che ha vinto il processo di diffamazione contro l’attrice. Una cifra enorme, che, secondo quanto rivelato dalla sua avvocatessa L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

asiacappelli : i film della dc dell’ultimo decennio fanno proprio schifo. oltre ad essere peggiori della marvel hanno pure un cast… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Johnny Depp torna in 'Pirati dei Caraibi' dopo la vittoria contro Amber Heard? «Accordo da 300 milioni con Disney» http… - Gazzettino : #johnny depp torna in '#pirati dei caraibi' dopo la vittoria contro #amber heard? «Accordo da 300 milioni con Disne… - ilmessaggeroit : Johnny Depp torna in 'Pirati dei Caraibi' dopo la vittoria contro Amber Heard? «Accordo da 300 milioni con Disney» - lalienospacejay : RT @mizayndric: amber heard fatta passare per una criminale e insultata nei peggio modi ma quello a ricevere più compassione è ezra miller… -