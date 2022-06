Amalia | Alexia e Ariane d’Olanda in posa per le tradizionali foto estive con Maxima e il re Ma stavolta è tutto diverso…

Leggi su amica

(Di lunedì 27 giugno 2022)d’Olanda, 51 anni, e re Guglielmo Alessandro, 55,no davanti alle grandi vetrate e sugli scaloni di Palazzo Noordeinde, all’Aia, con le figlie, 18,, 17, e, 15. Come ogni anno la royal family olandese viene ritratta per la tradizionaleestiva. Madiverso: gli scatti sono stati anticipati perché le tre principesse di Orange-Nassau sono cresciute e bisogna approfittare dei sempre più rari momenti in cui sono tutte e tre a casa, pardon, a palazzo. Un po’ come in una qualsiasi famiglia con figlie adolescenti.D’OLANDA, UNA PRINCIPESSA FUORI DAGLI SCHEMI Due principesse su tre sono già fuori casa Eccoli tutti insieme a Palazzo Noordeinde, all’Aia, il luogo di lavoro del sovrano ...