Amadeus è positivo al Covid | salta la partecipazione al premio Biagio Agnes | le sue condizioni

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 27 giugno 2022)al: il conduttore, che da pochi giorni ha cominciato a rilasciare interessanti dettagli riguardanti il prossimo festival di Sanremo, oggi comunica di dover rimanere lontano dalle scene per qualche tempo per via di una forma dicontratta molto di recente. Per via del contagionon potrà partecipare alla trasmissione del, che andrà in onda il prossimo 5 luglio su Rai1.al: le sueAlla fine anche l’inarrestabilesi è dovuto fermare per colpa del virus che, da 2 anni a questa parte, ha messo in stand by -quando non ha avuto conseguenze ben più gravi- la vita di quasi ...