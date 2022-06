All’Opera di Roma la Messa di Bernstein, voluta da Jacqueline Kennedy (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Era stato commissionata da Jacqueline Kennedy a Leonard Bernstein ‘Mass’, il capolavoro firmato dal grande compositore americano che giunge per la prima volta al Teatro dell’Opera di Roma con debutto l’1 giugno alle Terme di Caracalla (repliche domenica 3 e martedì 5, sempre alle ore 21). La nuova produzione dello spettacolo è affidata al regista Damiano Michieletto, che dopo il successo del ‘Rigoletto’ al Circo Massimo nell’estate 2020 torna a lavorare a Roma, per la prima volta a Caracalla. Sul podio, al debutto con la fondazione capitolina, il direttore d’orchestra Diego Matheuz, tra i più affermati musicisti provenienti da ‘El Sistema’, il modello didattico-musicale fondato in Venezuela da José Antonio Abreu. Il ‘pezzo teatrale per cantanti, musicisti e ballerini’ su testo dello ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Era stato commissionata daa Leonard‘Mass’, il capolavoro firmato dal grande compositore americano che giunge per la prima volta al Teatro dell’Opera dicon debutto l’1 giugno alle Terme di Caracalla (repliche domenica 3 e martedì 5, sempre alle ore 21). La nuova produzione dello spettacolo è affidata al regista Damiano Michieletto, che dopo il successo del ‘Rigoletto’ al Circo Massimo nell’estate 2020 torna a lavorare a, per la prima volta a Caracalla. Sul podio, al debutto con la fondazione capitolina, il direttore d’orchestra Diego Matheuz, tra i più affermati musicisti provenienti da ‘El Sistema’, il modello didattico-musicale fondato in Venezuela da José Antonio Abreu. Il ‘pezzo teatrale per cantanti, musicisti e ballerini’ su testo dello ...

