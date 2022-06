Allegri ha deciso il futuro di un centrocampista: rinnovo e maglia da titolare (Di lunedì 27 giugno 2022) Il mercato della Juventus potrebbe subire un cambiamento per via della decisione di Allegri; il tecnico non vuole privarsi del giocatore. Pogba e Di Maria sembrano essere ad un passo dal vestire bianconero; un doppio colpo importante per la nuova Juventus di Allegri, una squadra decisa a tornare ai vertici del calcio italiano dopo due quarti posti consecutivi. Queste operazioni, però, non saranno le uniche considerando la necessità della dirigenza di andare a rinforzare, in maniera consistente, la rosa del tecnico bianconero. In mezzo al campo l’idea era di portare un nuovo innesto ma la situazione potrebbe essere cambiata proprio per la decisione di Allegri; andiamo a vedere di cosa si tratta. AnsafotoCome abbiamo più volte detto, nella passata stagione la Juventus ha avuto diversi problemi in mezzo al campo tra infortuni e ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 giugno 2022) Il mercato della Juventus potrebbe subire un cambiamento per via della decisione di; il tecnico non vuole privarsi del giocatore. Pogba e Di Maria sembrano essere ad un passo dal vestire bianconero; un doppio colpo importante per la nuova Juventus di, una squadra decisa a tornare ai vertici del calcio italiano dopo due quarti posti consecutivi. Queste operazioni, però, non saranno le uniche considerando la necessità della dirigenza di andare a rinforzare, in maniera consistente, la rosa del tecnico bianconero. In mezzo al campo l’idea era di portare un nuovo innesto ma la situazione potrebbe essere cambiata proprio per la decisione di; andiamo a vedere di cosa si tratta. AnsafotoCome abbiamo più volte detto, nella passata stagione la Juventus ha avuto diversi problemi in mezzo al campo tra infortuni e ...

