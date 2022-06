Allarme ondate di calore, l’avvertimento del Ministero della Salute: «Per 3 giorni andrà peggio». I consigli (Di lunedì 27 giugno 2022) Allarme caldo: il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute avverte che le temperature dei prossimi giorni cresceranno fino a rendere 19 città su 27 da bollino rosso. Oggi, 26 giugno, in Italia sono solo due ad aver riportato le condizioni d’emergenza dovute al caldo: si tratta di Palermo e Perugia. La quasi totalità delle città (23) riporta invece il bollino arancione, che indica potenziali rischi per la Salute a causa delle condizioni meteorologiche senza però raggiungere la condizione di Allarme. A ottenere il giallo invece, ovvero la condizione di pre-allerta che non richiede azioni immediate, sono solo Genova e Torino. La situazione peggiorerà progressivamente nelle giornate di domani e ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 giugno 2022)caldo: il bollettino sulledidelavverte che le temperature dei prossimicresceranno fino a rendere 19 città su 27 da bollino rosso. Oggi, 26 giugno, in Italia sono solo due ad aver riportato le condizioni d’emergenza dovute al caldo: si tratta di Palermo e Perugia. La quasi totalità delle città (23) riporta invece il bollino arancione, che indica potenziali rischi per laa causa delle condizioni meteorologiche senza però raggiungere la condizione di. A ottenere il giallo invece, ovvero la condizione di pre-allerta che non richiede azioni immediate, sono solo Genova e Torino. La situazionererà progressivamente nelle giornate di domani e ...

