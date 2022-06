Allarme Covid in Rai: dopo Amadeus positiva anche la Regina della TV (Di lunedì 27 giugno 2022) Il protocollo Rai sta cominciando a cedere? È la seconda notizia di un tampone positivo a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro Dall’inizio della pandemia la TV di Stato ha adoperato un rigidissimo protocollo per tutelare la salute di tutti coloro che lavorano, senza distinzione tra chi è sotto i riflettori e dietro le quinte: L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 27 giugno 2022) Il protocollo Rai sta cominciando a cedere? È la seconda notizia di un tampone positivo a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro Dall’iniziopandemia la TV di Stato ha adoperato un rigidissimo protocollo per tutelare la salute di tutti coloro che lavorano, senza distinzione tra chi è sotto i riflettori e dietro le quinte: L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

stebellentani : Qui il prof. WR si fa ingolosire dal titolo e retwitta un pezzo in cui si spiega: 'il covid non fa più tanta paura,… - repubblica : Covid, l'allarme di BioNTech: 'Servono vaccini urgenti contro le nuove varianti' [di Enrico Franceschini] - fanpage : “Sarà la tempesta perfetta, aumenterà la mortalità tra gli anziani e i giovani si contageranno”. A lanciare l’allar… - infosferanews : RT @AdolfoTasinato: A fine giugno cn 36 gradi lanciano allarme covid x le strutture ospedaliere. Chi lascia a casa migliaia tra medici e in… - AnonimoRomano6 : @mannocchia Si ieri un novax diceva che nel mondo ci prendono in giro perché stiamo un'altra volta con l'allarme Co… -