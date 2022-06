Allarme bomba a Roma: pacco postale ‘esplosivo’ nella sede di Leonardo (Di lunedì 27 giugno 2022) Allarme bomba a Roma intorno alle 12 di oggi in viale Mazzini, nella sede di Finmeccanica: qui, infatti, era stato notato un pacco sospetto e subito era stato dato l’Allarme. Che questa volta non è risultato infondato. Cosa è successo nella sede di Leonardo a Roma Il test degli artificieri, intervenuti sul posto, ha dato esito positivo. Quel pacco ‘sospetto’, infatti, conteneva all’interno della polvere da sparo ed era destinato alla società Leonardo, quella attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. Sul posto, poco prima delle 12, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre e il loro intervento è terminato circa un’ora dopo. Ora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022)intorno alle 12 di oggi in viale Mazzini,di Finmeccanica: qui, infatti, era stato notato unsospetto e subito era stato dato l’. Che questa volta non è risultato infondato. Cosa è successodiIl test degli artificieri, intervenuti sul posto, ha dato esito positivo. Quel‘sospetto’, infatti, conteneva all’interno della polvere da sparo ed era destinato alla società, quella attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. Sul posto, poco prima delle 12, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre e il loro intervento è terminato circa un’ora dopo. Ora ...

