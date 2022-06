Alfa Romeo Giulia compie 60 anni | l' omaggio di FCA Heritage

(Di lunedì 27 giugno 2022)60, compleanno speciale per la madre di tutte le berline sportive 'popolari'. Un compleanno storico, omaggiato da FCA. A QN Motori non resta che levarsi il ...

Giulia compie 60 anni, compleanno speciale per la madre di tutte le berline sportive 'popolari'. Un compleanno storico, omaggiato da FCA Heritage . A QN Motori non resta che levarsi il ...È stata una bellissima festa, al Museo Storico, quella di ieri per il sessantesimo compleanno dell'Giulia . Un'auto che, tra i tanti capolavori del Biscione che hanno solcato ...Si è concluso ieri, domenica 26 giugno, l’Alfa Romeo Tonal Open Padel Cup, il torneo di padel organizzato dallo Sporting Cat di Avezzano (L’Aquila) in collaborazione con il gruppo Sterpetti. Un evento ...Oggi l’Alfa Romeo Giulia festeggia i 60 anni dalla sua presentazione all’Autodromo di Monza nel 1962. Una vera pietra miliare nella storia di Alfa Romeo, il cui DNA ha dato i connotati a un’intera ...