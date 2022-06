Alexis Sanchez rifiuta tutte le destinazioni (Di lunedì 27 giugno 2022) Alexis Sanchez starebbe rifiutando tutte le offerte ricevute, attendendo una proposta da parte dell’Inter. Il giocatore non rientra nei piani nerazzurri Alexis Sanchez blocca il mercato nerazzurro. Il cileno ex Barcellona, Arsenal e Manchester United è in uscita ma sembrerebbe essere volenteroso di permanenza. Il giocatore starebbe aspettando l’offerta giusta dal club nerazzurro, che però L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 27 giugno 2022)starebbendole offerte ricevute, attendendo una proposta da parte dell’Inter. Il giocatore non rientra nei piani nerazzurriblocca il mercato nerazzurro. Il cileno ex Barcellona, Arsenal e Manchester United è in uscita ma sembrerebbe essere volenteroso di permanenza. Il giocatore starebbe aspettando l’offerta giusta dal club nerazzurro, che però L'articolo

Pubblicità

Inter : ?? | #AssistOfTheSeason Il miglior assist della stagione 2021/2022.... ?????? L'assist acrobatico di Nicolò Barella pe… - Inter : ?? | #BestCelebration Parte destra del tabellone: l'esultanza con gol allo scadere di @Alexis_Sanchez in supercoppa… - Inter : ?? | #AssistOfTheSeason Finalissima: il miglior assist della stagione nerazzurra è il filtrante di @hakanc10 per… - Ste_Gualdoni : RT @90ordnasselA: “Paulo Dybala dovrebbe sbloccarsi solo dopo la cessione almeno di Alexis Sanchez: potrebbe invece non servire, nell’immed… - lazaro_steno : @Alexis_Sanchez Levati dal cazzo che stai bloccando il mercato testa di in tribuna tutto l’anno -