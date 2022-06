Alex Belli | altro che Delia Duran | l’attore ‘vola’ proprio da lei | L’indiscrezione bomba

(Di lunedì 27 giugno 2022)che la sua compagna, tornada lei: eccoche lo riguarda Ha fatto parlare di sé per la sua presenza all’interno del reality Grande Fratello Vip terminato pochi mesi fa, il suo triangolo amoroso ha fatto il giro del web e ha interessato parecchio gli spettatori che hanno seguito il programma con tanto interesse: ovviamente stiamo parlando di lui,. Dalla bellezza disarmante, il suo volto viene associato alla famosa soap opera Cento Vetrine che gli ha regalato molta notorietà. Una indiscrezione riguardauna vicissitudine che ha lasciato tutti senza parole. curiosità (foto web)Il giovane...

Pubblicità

Rosa026820551 : Alex e Delia sempre più belli #alexbelli - harsiness : gli autori del gfvip dovrebbero prendere lezioni da alex belli su come fare bene il loro lavoro - AntonioMarras19 : @anna_travaglio @AXBproduction anna Alex belli e la persona più falsa del mondo, nella sua vita ha sempre preso in… - rory_zack : Nessun ruolo per Alex Belli mediaset ha deciso di perdere purtroppo - chiara_sciuto : Sono le 19.32 io sto ancora pensando agli occhi di Alex Belli BUONASERA -

Soleil Sorge, la verità sul rapporto con Alfonso Signorini Soleil Sorge è stata indubbiamente la protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 6. Il suo rapporto conha creato numerose dinamiche che hanno appassionato il pubblico. Tuttavia, concluso il reality, sul web si sono diffuse voci su un presunto rapporto incrinato con Alfonso Signorini. Ad ...... tra cui Delia Duran,, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, e le tre sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié. A smentire che ci sia aria di guerra tra lui e la nota influencer italo - ...Soleil Sorge condurrà un nuovo programma tutto da sola Scopri in questo articolo quali sono le novità in arrivo per l'influencer italiana!L'assenza di Soleil aveva subit fatto nascere il gossip, alimentato poi da quanto aveva riportato Il Mattino secondo il quale il conduttore avrebbe troppo insistito sul traingolo amoroso con Alex ...