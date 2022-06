Alessandra Amoroso sulla graticola social per l’autografo negato

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) –nella buferaper averad una fan. È successo venerdì, quando la cantante pugliese, dopo aver provato sul palco dei Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma è scesa a salutare i fan. Dati i tempi stretti e le tante persone, la cantante non ha firmato autografi. E anche alla richiesta della ragazza che voleva farsi autografare un cuscino ha opposto un cortese ma fermo no: “La questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”, ha detto. Ma il video del diniego dell’artista, pubblicato su TikTok è diventato virale nei giorni successivi, scatenando moltissimi commenti critici nei confronti di, con accuse di scarsa umiltà e anche peggiori. Tanto che oggi ...

trash_italiano : La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - FranAltomare : Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a p… - kscarlett22_ : RT @Fede05__: La polemica contro Alessandra Amoroso (con annessi insulti) la trovo davvero inutile. Il video parla chiaro, non ha firmato p… - irinaanatellaa : RT @GBruttaPersona: Questo è ciò che è accaduto con Alessandra Amoroso, il resto sono solo chiacchiere da bar. - irinaanatellaa : RT @Devid9319: E già lei è Alessandra Amoroso. Lei che scende dalla macchina, corre verso di noi e ci abbraccia scoppiando a piangere. Lei… -

