Alessandra Amoroso rifiuta di firmare l’autografo a una fan: “Se lo faccio per te, gli altri ci rimangono male” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle”. Così Alessandra Amoroso ha declinato l’invito di una ragazzina, accorsa per lei al “Tim Summer Hits” in Piazza del Popolo, per farle autografare il cuscino. Una risposta garbata, che non è bastata però ad arginare le polemiche sul web, soprattutto dopo che la fan ha pubblicato il video su Tik Tok, rendendolo virale. Numerose accuse di “mancanza di umiltà” sono fioccate sui social contro la cantante pugliese. “Io non andrò più ai suoi concerti sennò gli altri ci rimangono male”, scrive qualcuno; alcuni consolano la ragazzina: “Mi spiace che non ti abbia lasciato l’autografo! Tu sei stata fin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “Allora, la questione è che se loper te, poi glici. E io queste cose non sono abituata a farle”. Cosìha declinato l’invito di una ragazzina, accorsa per lei al “Tim Summer Hits” in Piazza del Popolo, per farle autografare il cuscino. Una risposta garbata, che non è bastata però ad arginare le polemiche sul web, soprattutto dopo che la fan ha pubblicato il video su Tik Tok, rendendolo virale. Numerose accuse di “mancanza di umiltà” sono fioccate sui social contro la cantante pugliese. “Io non andrò più ai suoi concerti sennò glici”, scrive qualcuno; alcuni consolano la ragazzina: “Mi spiace che non ti abbia lasciato! Tu sei stata fin ...

FranAltomare : Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a p… - _disagiulia_ : Non voglio entrare nel merito della polemica su Alessandra Amoroso perché non la seguo e non so se ha semplicemente… - MeryPirozzi : RT @stesimonc: VI DOVETE SOLO VERGOGNARE. PRA QUESTO NON LO FATE DIVENTARE VIRALE, VERO?! Alessandra Amoroso ?? - lorellaxs : RT @mariahshoney_: Quindi la nuova celebrità con cui fare hit tweet dicendogliene di ogni è Alessandra Amoroso? - la_akasette : Io non sono fan di Alessandra amoroso. Ma trovo intollerabile che una delle poche artiste che scende a salutare i f… -