Alessandra Amoroso replica alle critiche: perché non ha firmato l’autografo (Di lunedì 27 giugno 2022) Pioggia di critiche per Alessandra Amoroso per la vicenda dell’autografo, la cantante spiega perché non ha firmato l’autografo Alessandra Amoroso da anni è amatissima, oggi però si è ritrovata al centro di una grossa polemica. Il motivo? La cantante si è rifiutata di firmare un autografo e questo ha alzato un grosso polverone. Sui social in moltissimi la stanno attaccando e criticando, c’è chi addirittura fa sapere che non andrà più ai suoi concerti dopo l’accaduto. Alessandra Amoroso (Screenshot da Instagram)L’amatissima e talentuosa cantante sin dall’inizio ha spiegato il motivo del suo rifiuto, questo però non ha impedito a moltissimi utenti di criticarla duramente, il video ha ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 giugno 2022) Pioggia diperper la vicenda del, la cantante spieganon hada anni è amatissima, oggi però si è ritrovata al centro di una grossa polemica. Il motivo? La cantante si è rifiutata di firmare un autografo e questo ha alzato un grosso polverone. Sui social in moltissimi la stanno attaccando e criticando, c’è chi addirittura fa sapere che non andrà più ai suoi concerti dopo l’accaduto.(Screenshot da Instagram)L’amatissima e talentuosa cantante sin dall’inizio ha spiegato il motivo del suo rifiuto, questo però non ha impedito a moltissimi utenti di criticarla duramente, il video ha ...

Pubblicità

trash_italiano : La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - FranAltomare : Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a p… - Feffe1992 : RT @GBruttaPersona: Questo è ciò che è accaduto con Alessandra Amoroso, il resto sono solo chiacchiere da bar. - MeryPirozzi : RT @KCorazonlalala: Alessandra Amoroso è un cuore non toccatemela mai piú. ?? - MeryPirozzi : RT @kebrillahj1: La polemica su Alessandra Amoroso è una delle più stupide lette ultimamente, e non è che le altre fossero intelligenti. -