Alessandra Amoroso nega l'autografo ad una fan e scoppia la polemica: la cantante interviene – VIDEO (Di lunedì 27 giugno 2022) Alessandra Amoroso si è rifiutata di firmare l'autografo ad una fan, particolarmente commossa per averla incontrata, facendo esplodere una grande polemica social che ha richiesto il suo intervento. Alessandra Amoroso nega l'autografo ad una fan e scoppia la polemica Come potete vedere nel VIDEO in apertura del nostro articolo, Alessandra Amoroso aveva già tra le... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : La replica di Alessandra Amoroso dopo il video dell’autografo andato virale in questi giorni. - FranAltomare : Più che discutere Alessandra Amoroso, discuterei il comportamento dell’addetto alla sicurezza. Sembra quasi lui a p… - martinaxddg : RT @darveyfeels_: E Alessandra Amoroso non fa le foto con i fans. E Fedez e Chiara criticati anche quando respirano. E Damiano dei Maneskin… - micmanigrassi88 : RT @stesimonc: VI DOVETE SOLO VERGOGNARE. PRA QUESTO NON LO FATE DIVENTARE VIRALE, VERO?! Alessandra Amoroso ?? - Frances46560009 : RT @perchetendenza: 'Alessandra Amoroso': Per questo video -