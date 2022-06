Alessandra Amoroso nega l’autografo a una fan | bufera sui social E la cantante replica così

Leggi su blog.libero

(Di lunedì 27 giugno 2022) Ore e ore sotto al sole in prima fila per vedere la sua artista preferita,. E, una volta avuta a pochi passi da lei, la fan le porge un cuscino per riceverecon le lacrime agli occhi e il groppo in gola per l’emozione. Ma la, in Piazza del Popolo per l’evento Tim Summer Hits, quando le si avvicina, rifiuta di firmarle. Ed è la stessaa spiegare il motivo: «Allora, la questione è che se lo faccio per te, poi gli altri ci rimangono male. E io queste cose non sono abituata a farle», dice lasalentina alla sua fan, lì in attesa da ore solo per quella firma sul suo cuscino preferito. La fan, qunduq, ha poi deciso di condividere il video del rifiuto su TikTok, diventato virale ...