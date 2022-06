Alberto Genovese e la violenza sulla modella | “Solo dopo mi sono accorto che non c’era consenso”

(Di lunedì 27 giugno 2022) Continua il processo con il rito abbreviato per, l’imprenditore accusato di stupro su due giovani donne. Interrogato dal giudice l’imputato ha spiegato chela sera del 10 ottobre 2020, quando per ore aveva fatto drogare una ragazza 18enne e aveva fatto sesso estremo con lei, si sarebbeche da parte della giovane, ospite alla sua festa a Terrazza Sentimento, “non”. Il 45enne, che per queste accusa è stato arrestato e che ora è ai domiciliari per curarsi, nel corso del suo interrogatorio davanti alla giudice Chiara Valori ha spiegato che prima del suo arresto, nel novembre 2020, abusava talmente tanto di droga da aver perso il controllosua vita. Anche la sera della festa ne ...

Ha continuato a difendersi, davanti al gup Chiara Valori, l'ex fondatore di importanti start up digitali a processo con rito abbreviato per due casi di violenze sessuali con uso di droghe tra Milano e Ibiza, nel 2020. In particolare, al ...Secondo Alberto Genovese non ci sarebbe stata alcuna violenza sessuale perché - secondo il suo punto di vista - non ha percepito "nessun dissenso". L'ex imprenditore si è difeso e ha respinto, ancora ...Milano, 27 giu. (LaPresse) - Solo dopo la sera del 10 ottobre 2020, quando per ore aveva fatto drogare una ragazza 18enne e aveva fatto sesso estremo con lei, ...