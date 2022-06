Aizza i suoi rottweiler contro gli agenti che volevano arrestarlo (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Ricercato da sabato scorso per aver quasi amputato il braccio di un coetaneo a colpi di roncola, un giovane di 27 anni è stato rintracciato in tarda mattinata a Cagliari dalla polizia: era in un appartamento appena occupato in via Seruci, nel quartiere di Is Mirrionis, assieme alla fidanzata e a due rottweiler, che non ha esitato a scagliare contro gli agenti della Squadra mobile andati a prelevarlo. Erik Masala è accusato di lesioni personali gravissime e tentato omicidio. Quando i Falchi e gli agenti della terza sezione reati contro la persona della Squadra mobile hanno cercato di farsi aprire, il giovane ha minacciato di far saltare il palazzo al civico di via Seruci 5 aprendo il gas. Masala, 25 anni (e non 27) è stato portato in questura e sottoposto, in collaborazione coi carabinieri che ... Leggi su agi (Di lunedì 27 giugno 2022) AGI - Ricercato da sabato scorso per aver quasi amputato il braccio di un coetaneo a colpi di roncola, un giovane di 27 anni è stato rintracciato in tarda mattinata a Cagliari dalla polizia: era in un appartamento appena occupato in via Seruci, nel quartiere di Is Mirrionis, assieme alla fidanzata e a due, che non ha esitato a scagliareglidella Squadra mobile andati a prelevarlo. Erik Masala è accusato di lesioni personali gravissime e tentato omicidio. Quando i Falchi e glidella terza sezione reatila persona della Squadra mobile hanno cercato di farsi aprire, il giovane ha minacciato di far saltare il palazzo al civico di via Seruci 5 aprendo il gas. Masala, 25 anni (e non 27) è stato portato in questura e sottoposto, in collaborazione coi carabinieri che ...

