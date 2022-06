Adriana Volpe punita da Mediaset: ecco la verità sulla vicenda (Di lunedì 27 giugno 2022) Risveglio amaro per la conduttrice Adriana Volpe dopo un dietrofront sconvolgente: la Mediaset preferisce la sua “nemica” Brutto colpo per Adriana Volpe (screenshot Twitter)Brutto risveglio per Adriana Volpe che deve fare i conti adesso con un clamoroso colpo di scena. La conduttrice che sperava di tornare come opinionista nel corso della prossima edizione del Grande Fratello Vip non ci sarà. Una notizia amara che in queste settimane si è vista costretta a mandare giù. Una situazione che potrebbe però adesso rivelarsi ancora più difficile da superare visto l’ultimo inaspettato risvolto. Mentre lei dovrà trovarsi un nuovo progetto per la prossima stagione televisiva, la sua ormai ex collega Sonia Bruganelli farà il suo ritorno nello studio del noto dating show: una ... Leggi su specialmag (Di lunedì 27 giugno 2022) Risveglio amaro per la conduttricedopo un dietrofront sconvolgente: lapreferisce la sua “nemica” Brutto colpo per(screenshot Twitter)Brutto risveglio perche deve fare i conti adesso con un clamoroso colpo di scena. La conduttrice che sperava di tornare come opinionista nel corso della prossima edizione del Grande Fratello Vip non ci sarà. Una notizia amara che in queste settimane si è vista costretta a mandare giù. Una situazione che potrebbe però adesso rivelarsi ancora più difficile da superare visto l’ultimo inaspettato risvolto. Mentre lei dovrà trovarsi un nuovo progetto per la prossima stagione televisiva, la sua ormai ex collega Sonia Bruganelli farà il suo ritorno nello studio del noto dating show: una ...

