Acqua: 10 consigli per evitare gli sprechi (Di lunedì 27 giugno 2022) Migliaia di cittadini potrebbero ritrovarsi con i rubinetti a secco in alcune fasce orarie. A prefigurare questo scenario è il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio che ha parlato oggi della crisi idrica che sta... Leggi su europa.today (Di lunedì 27 giugno 2022) Migliaia di cittadini potrebbero ritrovarsi con i rubinetti a secco in alcune fasce orarie. A prefigurare questo scenario è il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio che ha parlato oggi della crisi idrica che sta...

