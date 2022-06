Accostato al Napoli | ha ufficialmente firmato con la sua nuova squadra!

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 giugno 2022) Nel corso di questi mesi il suo nome era statopiù volte al, soprattutto vista la situazione del suo ormai ex club, ma l’affare è ormai definitivamente naufragato. Alessio Cragno non vestirà la maglia azzurra, almeno per il momento. L’ormai ex portiere del Cagliari è infattiil nuovo estremo difensore del Monza. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal club brianzolo sul sito ufficiale e sui propri social: CalciomercatoCragno (Getty Images)“Alessio Cragno è un nuovo giocatore del Monza. Il portiere approda in biancorosso dal Cagliari a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”. Verosimilmente l’obbligo di riscatto sarà vincolato alla permanenza del club in Serie A, viceversa difficilmente la ...