Accesso ad aborto facilitato in Israele. “Non siamo come in Usa” (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – Israele facilita l’Accesso all’aborto, con nuove regole approvate oggi dalla commissione Salute del parlamento. “I diritti sul corpo delle donne spettano solo alle donne”, ha detto il ministro della Salute, Nitzan Horowitz, sottolineando la differenza fra Israele e la sentenza anti abortista della Corte Suprema Usa, definita “un passo indietro, che opprime le donne e riporta indietro di un centinaio di anni il paese leader del mondo libero”. “Noi siamo in un posto diverso e oggi intraprendiamo grandi passi in un’altra direzione”, ha rimarcato. Il nuovo regolamento agisce su due piani, spiega Times of Israel. Inanzitutto gli aborti farmacologi potranno essere effettuati anche nelle cliniche delle mutue oltre che negli ospedali. Inoltre non sarà più necessario presentarsi fisicamente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) –facilita l’all’, con nuove regole approvate oggi dalla commissione Salute del parlamento. “I diritti sul corpo delle donne spettano solo alle donne”, ha detto il ministro della Salute, Nitzan Horowitz, sottolineando la differenza frae la sentenza anti abortista della Corte Suprema Usa, definita “un passo indietro, che opprime le donne e riporta indietro di un centinaio di anni il paese leader del mondo libero”. “Noiin un posto diverso e oggi intraprendiamo grandi passi in un’altra direzione”, ha rimarcato. Il nuovo regolamento agisce su due piani, spiega Times of Israel. Inanzitutto gli aborti farmacologi potranno essere effettuati anche nelle cliniche delle mutue oltre che negli ospedali. Inoltre non sarà più necessario presentarsi fisicamente ...

