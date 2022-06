Aborto Usa, Hollywood contro la Corte Suprema (Di lunedì 27 giugno 2022) La decisione della Corte Suprema degli Usa relativa al diritto all’Aborto ha agitato non poco l’opinione pubblica. Tra l’entusiasmo dei Pro Life, s’inseriscono anche le voci delle star di Hollywood. Quest’ultime a sostegno di tutte quelle donne, a cui dal 30 giugno, non sarà più concessa l’interruzione di gravidanza. Aborto Usa, cosa ne pensano le star di Hollywood Photo Credits: FanpageSono passati già alcuni giorni dalla sentenza della Corte, eppure le proteste per il diritto all’Aborto non hanno e non avranno alcuna intenzione di cessare. Tant’è che a sostenere le donne che dal 30 giugno non avranno più accesso all’interruzione di gravidanza (data in cui 13 Stati negheranno il diritto) arrivano in massa le voci dei divi e delle dive di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) La decisione delladegli Usa relativa al diritto all’ha agitato non poco l’opinione pubblica. Tra l’entusiasmo dei Pro Life, s’inseriscono anche le voci delle star di. Quest’ultime a sostegno di tutte quelle donne, a cui dal 30 giugno, non sarà più concessa l’interruzione di gravidanza.Usa, cosa ne pensano le star diPhoto Credits: FanpageSono passati già alcuni giorni dalla sentenza della, eppure le proteste per il diritto all’non hanno e non avranno alcuna intenzione di cessare. Tant’è che a sostenere le donne che dal 30 giugno non avranno più accesso all’interruzione di gravidanza (data in cui 13 Stati negheranno il diritto) arrivano in massa le voci dei divi e delle dive di ...

