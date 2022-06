Aborto, un Tribunale della Louisiana blocca il divieto di interrompere la gravidanza. Quarto giorno di proteste in Usa (Di lunedì 27 giugno 2022) C’è un primo Tribunale che si ribella alla sentenza della Corte suprema Usa che ha cancellato il diritto di abortire. In Louisiana è stato bloccato il divieto di Aborto dopo la denuncia presentata dal Center for Reproductive Rigths, l’associazione che ha difeso l’unica clinica abortista in Mississippi nel caso “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization“, su cui ha sentenziato venerdì la Corte. Le interruzioni di gravidanza – come riferiscono gli avvocati del Centro all’Ansa – riprenderanno immediatamente e una nuova udienza è stata fissata per l’8 luglio. In Louisiana – come in Kentucky e South Dakota – il divieto di Aborto era entrato in vigore subito dopo il verdetto. Sette gli stati Usa che hanno bandito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) C’è un primoche si ribella alla sentenzaCorte suprema Usa che ha cancellato il diritto di abortire. Inè statoto ildidopo la denuncia presentata dal Center for Reproductive Rigths, l’associazione che ha difeso l’unica clinica abortista in Mississippi nel caso “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization“, su cui ha sentenziato venerdì la Corte. Le interruzioni di– come riferiscono gli avvocati del Centro all’Ansa – riprenderanno immediatamente e una nuova udienza è stata fissata per l’8 luglio. In– come in Kentucky e South Dakota – ildiera entrato in vigore subito dopo il verdetto. Sette gli stati Usa che hanno bandito ...

Pubblicità

repubblica : Usa, un tribunale della Louisiana ferma il divieto di aborto - LaStampa : Usa, un tribunale della Louisiana ferma il divieto di aborto nello Stato: gli interventi “possono riprendere subito” - DelMoroMassimo1 : RT @MediasetTgcom24: Usa, un tribunale ferma il divieto all'aborto in Louisiana #louisiana #mississippi #cortesuprema #8luglio #venerdì ht… - neXtquotidiano : In #Louisiana un tribunale ferma il divieto all’#aborto entrato in vigore dopo la sentenza della Corte Suprema - lc71488535 : RT @RaiNews: Braccio di ferro dopo la sentenza della Corte Suprema #aborto -