Aborto, negli Usa diritto negato ma in Italia le cose non vanno poi tanto meglio (Di lunedì 27 giugno 2022) La decisione della Corte suprema americana di abolire il diritto all'Aborto come principio costituzionale ha scatenato una vera e propria ondata di terrore anche al di fuori dei confini Usa. Una scelta che ha immediatamente sancito una sorta di condanna per milioni di donne in America (erano passate pochissime ore dalla sentenza e in Texas e Missouri l'Aborto è diventato illegale, vi basti questo) ma che ha fatto indignare anche cittadini e cittadine di altri Paesi, non ultimi quelli Italiani. E se c'è chi esulta per la "Volontà di Dio" che è stata fatta – parole dell'ex presidente Trump –, come il senatore leghista Pillon, la situazione dell'Aborto in Italia non è affatto rassicurante, pur essendoci in teoria una legge chiara che lo tutela. La 194 non basta più Manifestazione a ...

