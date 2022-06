A2A leader nell’elettrificazione della mobilità aziendale

(Di lunedì 27 giugno 2022) (Adnkronos) – A2A raggiunge un ulteriore importante traguardo nell’ambito dei propri obiettivi di sostenibilità: con la nuova flotta di veicoli aziendali elettrici e la relativa infrastruttura di ricarica il Gruppo è tra iin Italia nellaelettrica per le flotte aziendali. L’iniziativa si inserisce all’interno del Piano Industriale al 2030 di A2A per promuovere la decarbonizzazione investendo nel segmentoelettrica. Aggiornato lo scorso gennaio, il business plan mira a raggiungere il target di ‘emissioni zero’ del gruppo entro il 2040, un decennio in anticipo rispetto alla data prevista del 2050. All’evento di presentazione, avvenuto oggi nella sede di via Lamarmora a Brescia, sono intervenuti il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, il presidente Marco Patuano e l’Amministratore ...

Roma, 27 giu. - (Adnkronos) - A2A raggiunge un ulteriore importante traguardo nell'ambito dei propri obiettivi di sostenibilità: con la nuova flotta di veicoli aziendali elettrici e la relativa infrastruttura di ricarica il Gruppo è tra i leader in Italia nella mobilità elettrica per le flotte aziendali.