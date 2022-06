A Villa Olmo | sul lago di Como | per le nozze del miliardario inglese britannico Alan Howard

(Di lunedì 27 giugno 2022) Lady Gaga si è esibita, domenica 26 giugno, ain un concerto privato organizzato per leda sogno dele Caroline Byron. I look di Lady Gaga per le premiere di House of Gucci guarda le foto Leggi anche › Lady Gaga potrebbe essere Harley Quinn nel sequel (musical) di “Joker” › Lady Gaga sceglie una modella over per il ...

sul lago di Como e Lady Gaga Immaginate di danzare al vostro ricevimento di nozze sulle note di Shallow cantata da Lady Gaga in persona, in unasettecentesca che si affaccia sul lago ...L'appuntamento è nel parco di, una splendida dimora neoclassica di proprietà del Comune di Como. Alan Howard ha infatti affittato la dimora per tutto il mese per un esborso totale di 1,3 ...Lady Gaga ha cantato a Como in un concerto privato organizzato per le sontuose nozze del miliardario britannico Alan Howard. Il tutto è avvenuto nel parco di Villa Olmo, dimora neoclassica di propriet ...Villa Olmo trasformata in giardino per la cerimonia organizzata dal magnate inglese Alan Howard. La pop star on stage con cambio d'abito a sorpresa. Tra le ospiti Victoria Silvsted ...