Pubblicità

Il Denaro

Domenica sui campi di casa è in programma l'attesissima sfida contro il TC, ultimo ostacolo sulla strada verso la serie B2.... infatti,anche la sorpresa finale che ha riempito il cuore di gioia. Dall'Archivio di Stato gli sono stati conegnati i documenti che testimoniano le ordigini didi nonno Oreste, il ... A Pozzuoli la spunta Luigi Manzoni. Il nuovo sindaco eletto con il 51,7% dei voti - Ildenaro.it Secondo i dati del Viminale, quando sono state scrutinate tutte le 69 sezioni, al ballottaggio al Comune di Pozzuoli (Napoli), dove si è giocato un ‘derby’ nel centrosinistra, Luigi Manzoni, sostenuto ...Risultati che confermano le previsioni, zero sorprese e conti che si chiudono quasi tutti al primo turno. Le elezioni nei 13 Comuni della provincia di Napoli vanno in archivio senza troppi scossoni e, ...