A Parma vince il campo largo di Guerra | ma senza il M5s

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 giugno 2022) I suoi sostenitori avevano iniziato a intonare “Bella Ciao” poco dopo le 23, quando, in base ai seggi scrutinati, le percentuali lo davano già in netto vantaggio, confermando il risultato del primo turno. È bastato far passare qualche minuto, quando a concretizzare l'euforia sono stati i numeri. Michele, assessore alla Cultura della giunta (uscente) di Federico Pizzarotti e candidato per il centrosinistra, infatti, è diventato il nuovo sindaco di, battendo Pietro Vignali, candidato per il centrodestra e sindaco della città emiliana fino al 2011. Trentuno minuti dopo la mezzanotte, la percentuale disi è attestata al 66,19% di preferenze. “È un risultato storico per: dopo 24 anni, il centrosinistra torna a governare la città - aveva detto, durante lo spoglio dei 204 ...