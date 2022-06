A Lucca il candidato del centrodestra vince al fotofinish (Di lunedì 27 giugno 2022) A Lucca, il candidato del centrodestra Mario Pardini ha vinto col 51% contro il 49% del candidato del centrosinistra, Francesco Raspini Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 giugno 2022) A, ildelMario Pardini ha vinto col 51% contro il 49% deldel centrosinistra, Francesco Raspini

borghi_claudio : I capoluoghi sono: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Gorizia, Verona, Viterbo, Parma, Piacenza, Lucca, Frosinone, C… - you_trend : ?? #Ballottaggi: a #Lucca con 58 sezioni scruzionate su 86 il candidato di CDX Pardini ha 6 voti in più di Raspini (… - elio_vito : Domenica ci sono i ballottaggi, non avevo mai invitato a votare per un candidato del centrosinistra, questa volta l… - BartaliniIlaria : @borghi_claudio Lucca, un gran successo x chi da due anni si batte x le libertà. Non è stato il candidato ufficiale… - sbarrax : RT @Agenzia_Ansa: Comunali, Damiano Tommasi è il nuovo sindaco di Verona. Abonante (Pd) vince ad Alessandria, a Como vince il candidato ci… -