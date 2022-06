A Istanbul quasi 400 fermati per Gay Pride (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono in tutto 373 le persone fermate ieri dalla polizia durante la marcia del gay Pride a Istanbul e rilasciate durante la notte dopo avere passato alcune ore in caserma. Lo fanno sapere gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Sono in tutto 373 le persone fermate ieri dalla polizia durante la marcia del gaye rilasciate durante la notte dopo avere passato alcune ore in caserma. Lo fanno sapere gli ...

A Istanbul quasi 400 fermati per Gay Pride Qualche centinaio di dimostranti hanno marciato in alcune vie nel centro di Istanbul per poi essere bloccati dalle forze dell'ordine che hanno arrestato quasi 400 persone tra cui il fotografo dell'... Agenzia ANSA A Istanbul quasi 400 fermati per Gay Pride Sono in tutto 373 le persone fermate ieri dalla polizia durante la marcia del gay pride a Istanbul e rilasciate durante la notte dopo avere passato alcune ore in caserma. (ANSA) ... Quasi 400 fermi al Gay Pride di Istanbul ISTANBUL - Sono in tutto 373 le persone fermate ieri dalla polizia durante la marcia del gay pride a Istanbul e rilasciate durante la notte dopo avere passato alcune ore in caserma. Lo fanno sapere gl ...