A 87 anni muore Del Vecchio, dai Martinitt all’impero Essilux (Di lunedì 27 giugno 2022) E' stato il simbolo del saper fare italiano, self made man con la capacità di guardare lontano. Leonardo Del Vecchio, morto il 27 giugno a 87 anni, era nato nel 1935 da una famiglia di origini pugliesi in cerca di fortuna a Milano. Ultimo di quattro fratelli e senza papà fin dalla nascita, quando ancora non aveva sette anni Del Vecchio fu consegnato dalla mamma, Grazia Rocco, al collegio dei Martinitt, l'orfanotrofio che a Milano accoglie i bambini in povertà. Da lì è partita la sua scalata che lo ha portato al vertice della classifica degli uomini più ricchi d'Italia e a capo di Essilor-Luxottica, colosso globale dell'occhialeria da 65 miliardi di capitalizzazione in Borsa del quale deteneva il 32,08% attraverso la sua Delfin. Del Vecchio era anche primo azionista di Mediobanca con il ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 27 giugno 2022) E' stato il simbolo del saper fare italiano, self made man con la capacità di guardare lontano. Leonardo Del, morto il 27 giugno a 87, era nato nel 1935 da una famiglia di origini pugliesi in cerca di fortuna a Milano. Ultimo di quattro fratelli e senza papà fin dalla nascita, quando ancora non aveva setteDelfu consegnato dalla mamma, Grazia Rocco, al collegio dei, l'orfanotrofio che a Milano accoglie i bambini in povertà. Da lì è partita la sua scalata che lo ha portato al vertice della classifica degli uomini più ricchi d'Italia e a capo di Essilor-Luxottica, colosso globale dell'occhialeria da 65 miliardi di capitalizzazione in Borsa del quale deteneva il 32,08% attraverso la sua Delfin. Delera anche primo azionista di Mediobanca con il ...

