56 milioni in aiuti di stato alle agenzie di viaggio (Di lunedì 27 giugno 2022) BRUXELLES - Luce verde della Comissione europea a uno schema di aiuti di stato italiano da 56,25 milioni di euro per le agenzie di viaggio e i tour operator colpiti dalla pandemia . L'aiuto assumerà ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 giugno 2022) BRUXELLES - Luce verde della Comissione europea a uno schema didiitaliano da 56,25di euro per ledie i tour operator colpiti dalla pandemia . L'aiuto assumerà ...

Pubblicità

pelizza_simone : RT @CafeGeopolitico: #Yemen: milioni di persone rischiano la #fame a causa del taglio degli aiuti del Programma alimentare mondiale. Il Pro… - BenFranceschini : RT @CafeGeopolitico: #Yemen: milioni di persone rischiano la #fame a causa del taglio degli aiuti del Programma alimentare mondiale. Il Pro… - CafeGeopolitico : #Yemen: milioni di persone rischiano la #fame a causa del taglio degli aiuti del Programma alimentare mondiale. Il… - Tutto__fvesco : @MaTheRaptor @Gaetano39432103 Purtroppo esistono preti pedofili, ma non sono milioni, come si vuol far credere, for… - befgroup : Trasporto ferroviario merci: dall'Ue ok ad aiuti di Stato per 374 milioni di euro #import #export #logistica… -