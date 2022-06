3000 euro di sanzione a Kajetanowicz che diserta la conferenza stampa (Di lunedì 27 giugno 2022) Il leader del WRC2 Open e fresco vincitore del Safari Kenya WRC, il polacco Kajetan Kajetanowicz è stato rimproverato e dovrà pagare se ricapiterà 3.000 euro per non essersi presentato alla conferenza stampa post gara. Una conferenza a cui il polacco avrebbe dovuto presentarsi in quanto vincitore della sua categoria. Generalmente questa si tiene un’ora Source Leggi su rallyeslalom (Di lunedì 27 giugno 2022) Il leader del WRC2 Open e fresco vincitore del Safari Kenya WRC, il polacco Kajetanè stato rimproverato e dovrà pagare se ricapiterà 3.000per non essersi presentato allapost gara. Unaa cui il polacco avrebbe dovuto presentarsi in quanto vincitore della sua categoria. Generalmente questa si tiene un’ora Source

Pubblicità

cesololinter194 : @smgii1908 Tu non puoi parlare. Non spero di 3000 euro l'anno per l'inter - Fabio999999 : @davidoso23 Davide siccome sei di Zurigo e guadagni 3000 euro al mese 1000 li devi dare a me. - temisaba95 : RT @Gianni78605577: #Briatore: i miei dipendenti al #Twiga prendono 2000 euro al mese. E grazie al cazzo!! Con una concessione balneare q… - Rosyfree74 : RT @Gianni78605577: #Briatore: i miei dipendenti al #Twiga prendono 2000 euro al mese. E grazie al cazzo!! Con una concessione balneare q… - CarriaggioM : RT @Gianni78605577: #Briatore: i miei dipendenti al #Twiga prendono 2000 euro al mese. E grazie al cazzo!! Con una concessione balneare q… -