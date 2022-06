12 ore al giorno, 900 euro al mese. E per iniziare si versa una cauzione. Il caso delle colonie Sportivando “che non trovano più giovani” (Di lunedì 27 giugno 2022) “Arrivavamo in colonia alle 7.15 del mattino e dovevamo rimanere a lavoro teoricamente fino alle 17.30, ma molto spesso finivamo per andare via anche alle 18.30 inoltrate o anche a tarda sera, se c’era qualche riunione interna a cui partecipare. Avremmo dovuto lavorare cinque giorni a settimana, ma nel weekend i nostri referenti continuavano a chiamarci al cellulare per chiederci di preparare il programma della settimana successiva. Il compenso? Novecento euro mensili con un contratto di prestazione occasionale. Abbiamo anche dovuto versare una cauzione da 80 euro per poter lavorare”. A parlare a ilfattoquotidiano.it è Mertcan, un ragazzo turco di 28 anni che nell’estate 2020 ha lavorato per cinque settimane come animatore in una delle colonie estive gestite da una nota associazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) “Arrivavamo in colonia alle 7.15 del mattino e dovevamo rimanere a lavoro teoricamente fino alle 17.30, ma molto spesso finivamo per andare via anche alle 18.30 inoltrate o anche a tarda sera, se c’era qualche riunione interna a cui partecipare. Avremmo dovuto lavorare cinque giorni a settimana, ma nel weekend i nostri referenti continuavano a chiamarci al cellulare per chiederci di preparare il programma della settimana successiva. Il compenso? Novecentomensili con un contratto di prestazione occasionale. Abbiamo anche dovutore unada 80per poter lavorare”. A parlare a ilfattoquotidiano.it è Mertcan, un ragazzo turco di 28 anni che nell’estate 2020 ha lavorato per cinque settimane come animatore in unaestive gestite da una nota associazione ...

