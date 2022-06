Zaniolo vicinissimo alla Juventus: le contropartite alla Roma che sbloccano l’affare (Di domenica 26 giugno 2022) Nicolò Zaniolo è vicino al trasferimento alla Juventus. Il club bianconero non ha intenzione di aspettare all’infinito Angel Di Maria e si è attivata per individuare calciatori all’altezza. Il club bianconero è alla ricerca di almeno due attaccanti esterni e sembra indirizzato verso profili italiani: il primo è Berardi, il secondo è Zaniolo. L’idea dei bianconeri è di chiudere il doppio colpo. E’ iniziata la trattativa con la Roma per Zaniolo, il problema principale rimane la valutazione dei giallorossi che è di 60 milioni di euro, l’offerta della Vecchia Signora non supera i 40 milioni. l’affare è destinato a sbloccarsi grazie all’inserimento di alcune contropartite. McKennie non rappresenta più una ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 giugno 2022) Nicolòè vicino al trasferimento. Il club bianconero non ha intenzione di aspettare all’infinito Angel Di Maria e si è attivata per individuare calciatori all’altezza. Il club bianconero èricerca di almeno due attaccanti esterni e sembra indirizzato verso profili italiani: il primo è Berardi, il secondo è. L’idea dei bianconeri è di chiudere il doppio colpo. E’ iniziata la trattativa con laper, il problema principale rimane la valutazione dei giallorossi che è di 60 milioni di euro, l’offerta della Vecchia Signora non supera i 40 milioni.è destinato a sbloccarsi grazie all’inserimento di alcune. McKennie non rappresenta più una ...

