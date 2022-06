Zanetti sull’Inter: “Società dai grandi valori umani. Chi gioca per noi deve capirne il valore” (Di domenica 26 giugno 2022) Intervenuto durante l'evento calcistico estivo "Campioni sotto le stelle" a Biella, l'ex difensore dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato di cosa significa indossare una maglia... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 26 giugno 2022) Intervenuto durante l'evento calcistico estivo "Campioni sotto le stelle" a Biella, l'ex difensore dell'Inter, Javier, ha parlato di cosa significa indossare una maglia...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : #Zanetti sull’#Inter: “Società dai grandi valori umani. Chi gioca per noi deve capirne il valore” - Tractor220510 : @Zelgadis265 @GiuxInter Ussignur. Ma chi lo dice che Zanetti telefona? La GDS? Mettetevi il cuore in pace, la tratt… - fant_chia_amor : RT @BisInterista: Ma vi rendete conto che Zanetti non ha nessuna influenza positiva sull'Inter, mentre Maldini sposta mari e monti al Milan… -