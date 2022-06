Zaccardo: «Kvaratskhelia strappa, corre tanto e ha un gran dribbling. Somiglia a Leao» (Di domenica 26 giugno 2022) Cristian Zaccardo, ex difensore del Milan e del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb a margine di un torneo benefico di padel a cui ha partecipato, “Io aiuto il Mayer”. Zaccardo oggi è un intermediario di mercato, e si è occupato, tra le altre cose, del trasferimento del georgiano il classe 2001 Kvaratskhelia al Napoli. È proprio sulle caratteristiche di «Kvara» che Zaccardo si è soffermato. «Lo seguo da due anni, l’ho visto giocatore nel 2020 e mi ha subito impressionato. Spero possa diventare uno dei più bravi del suo ruolo: ha personalità e testa sulle spalle, è tra i migliori. A chi lo accosterei? strappa, corre tanto e ha un gran dribbling, ce ne sono pochi in Italia. Penso a Leao, spero ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 26 giugno 2022) Cristian, ex difensore del Milan e del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb a margine di un torneo benefico di padel a cui ha partecipato, “Io aiuto il Mayer”.oggi è un intermediario di mercato, e si è occupato, tra le altre cose, del trasferimento del georgiano il classe 2001al Napoli. È proprio sulle caratteristiche di «Kvara» chesi è soffermato. «Lo seguo da due anni, l’ho visto giocatore nel 2020 e mi ha subito impressionato. Spero possa diventare uno dei più bravi del suo ruolo: ha personalità e testa sulle spalle, è tra i migliori. A chi lo accosterei?e ha un, ce ne sono pochi in Italia. Penso a, spero ...

