World Padel Tour 2022, Lebron/Galan e Triay/Salazar conquistano il titolo al Master di Valladolid (Di domenica 26 giugno 2022) È da poco terminato il Valladolid Master 2022, appuntamento valevole per il World Padel Tour. In campo maschile si aggiudicano il titolo Alejandro Galan e Juan Lebron, mentre a livello femminile il successo va a Gemma Triay e Alejandra Salazar. TORNEO MASCHILE Alejandro Galan e Juan Lebron confermano tutta la loro classe. Dopo aver sconfitto Jose Rico Dasi e Agustin Gutierrez (coppia n.19 del torneo) ai quarti per 6-0 7-6(7) e Federico Chingotto e Juan Tello (n.4 del seeding) in semifinale per 6-1 1-6 6-3, i numeri 1 al mondo battono anche Fernando Belasteguin e Arturo Coello (teste di serie n.8) e conquistano il quarto titolo nel

