Wimbledon 2022, Venus Williams si allena a Londra: nuovo doppio misto con Kyrgios? (Di domenica 26 giugno 2022) Venus Williams si trova attualmente a Londra, intenta ad allenarsi in vista dell’inizio di Wimbledon 2022. Seppur l’icona tennista statunitense non sia iscritta al torneo in singolare, mentre la sorella Serena risulta presente, è possibile che partecipi al doppio misto. Così come accaduto nel 2021, è plausibile che Venus voglia mostrare il suo tennis potente e concreto sul prestigioso palcoscenico dei Championships, in una disciplina come il doppio che tanto le ha dato in passato. Esattamente un anno fa, Williams partecipo al doppio misto al fianco di Nick Kyrgios, sorprendendo tutti per la scelta; l’americana e l’australiano hanno superato il primo ... Leggi su sportface (Di domenica 26 giugno 2022)si trova attualmente a, intenta adrsi in vista dell’inizio di. Seppur l’icona tennista statunitense non sia iscritta al torneo in singolare, mentre la sorella Serena risulta presente, è possibile che partecipi al. Così come accaduto nel 2021, è plausibile chevoglia mostrare il suo tennis potente e concreto sul prestigioso palcoscenico dei Championships, in una disciplina come ilche tanto le ha dato in passato. Esattamente un anno fa,partecipo alal fianco di Nick, sorprendendo tutti per la scelta; l’americana e l’australiano hanno superato il primo ...

Pubblicità

Eurosport_IT : Per la prima volta nella storia di #Wimbledon si aprono le porte del Centre Court per un allenamento: ad avere l’on… - Eurosport_IT : ?? Ora è ufficiale: Rafa Nadal parteciperà a Wimbledon! ?????????? Scopri di più: - sportface2016 : #Wimbledon2022, #VenusWilliams si allena a Londra: nuovo doppio misto con #Kyrgios? - aua4eve : RT @DavPoggi: Wimbledon 2022, Djokovic: «No a vaccino covid, rinuncio a US Open. Ingiusto escludere atleti russi» - sportli26181512 : Sinner-Wawrinka al primo turno di uno Slam? Non è la prima volta. E l’erba…: Sinner-Wawrinka al primo turno di uno… -